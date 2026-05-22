Sainté fête l’été Salle de fêtes Cocagne Saint-Étienne-sur-Reyssouze

Saint-Étienne-sur-Reyssouze

Sainté fête l’été

Salle de fêtes Cocagne Bourg Saint-Étienne-sur-Reyssouze Ain

Tarif : 2 – 2 – 9 EUR

Tarifs pour la randonnée: 4 km 2€, 8 km 4€, 14 km 7€, 20 km 9€.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Deux jours de sport, de convivialité et de bonne humeur vous attendent. Que vous soyez coureur, marcheur ou simplement fêtard, il y en aura pour tout le monde.

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Salle de fêtes Cocagne Bourg Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 47 64 45 sainteofcourse@gmail.com

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English : Sainté celebrates summer

Two days of sport, conviviality and good humor await you. Whether you’re a runner, a walker or just a party-goer, there’s something for everyone.

L’événement Sainté fête l’été Saint-Étienne-sur-Reyssouze a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux