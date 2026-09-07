Sainte-Luce / Escape game artistique & littéraire à la Distillerie Trois Rivières, Distillerie Trois Rivières, Sainte-Luce

Informations pratiques

Sainte-Luce / Escape game artistique & littéraire à la Distillerie Trois Rivières 19 et 20 septembre Distillerie Trois Rivières Martinique

Prévoir un chapeau ou une casquette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez pour une expérience immersive au cœur de la Distillerie Trois Rivières.

Arpentez le site de Trois Rivières, des jardins à la boutique en passant par l’ancienne distillerie, et retrouvez les indices façonnés par la peinture et les lettres pour résoudre l’énigme. Vous découvrirez la distillerie à travers le regard et les mots de l’artiste Jillian Marie-Rose.

Le patrimoine vécu à travers les textes, les couleurs et l’histoire.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, à partir de 10h30 jusqu’à 13h

Gratuit | Parcours présenté par l’artiste Jillian Marie-Rose

Distillerie Trois Rivières 1695 Route De Trois Rivières D7, Sainte-Luce, Le Marin Sainte-Luce 97228 Martinique Martinique

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez pour une expérience immersive au cœur de la Distillerie Trois Rivières.

©Jillian Marie-Rose