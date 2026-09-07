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Sainte-Luce / Escape game artistique & littéraire à la Distillerie Trois Rivières, Distillerie Trois Rivières, Sainte-Luce

samedi 19 septembre 2026 · Distillerie Trois Rivières · Sainte-Luce

Sainte-Luce / Escape game artistique & littéraire à la Distillerie Trois Rivières, Distillerie Trois Rivières, Sainte-Luce

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Distillerie Trois Rivières
Adresse
1695 Route De Trois Rivières D7, Sainte-Luce, Le Marin
Ville
97228 Sainte-Luce
Département
Martinique
Tarif
Prévoir un chapeau ou une casquette

Sainte-Luce / Escape game artistique & littéraire à la Distillerie Trois Rivières 19 et 20 septembre Distillerie Trois Rivières Martinique

Prévoir un chapeau ou une casquette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez pour une expérience immersive au cœur de la Distillerie Trois Rivières.
Arpentez le site de Trois Rivières, des jardins à la boutique en passant par l’ancienne distillerie, et retrouvez les indices façonnés par la peinture et les lettres pour résoudre l’énigme. Vous découvrirez la distillerie à travers le regard et les mots de l’artiste Jillian Marie-Rose.
Le patrimoine vécu à travers les textes, les couleurs et l’histoire.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, à partir de 10h30 jusqu’à 13h
Gratuit | Parcours présenté par l’artiste Jillian Marie-Rose

Distillerie Trois Rivières 1695 Route De Trois Rivières D7, Sainte-Luce, Le Marin Sainte-Luce 97228 Martinique Martinique
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez pour une expérience immersive au cœur de la Distillerie Trois Rivières.

©Jillian Marie-Rose

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