Saison culturelle Ash twin project en concert Square Jean Moulin Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Saison culturelle Ash twin project en concert

Square Jean Moulin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Le service culturel de la Mairie vous propose un concert.

Ash twin project (Agen) propose une musique à la croisée des genres, reflétant les diverses influences et sensibilités de ses membres métal progressif aux influences post-rock. Formé en 2022 autour de Thibault Claude, batteur et compositeur, le quintet est également composé du Mauléonais Romain Larregain et de Robin Claude aux guitares, de Stéphane Cocuron à la basse et d’Églantine Dugrand au chant. Tous sont professionnels de la musique, avec de belles expériences au sein de formation telles que Prophetic Scourge, Titan, Silent Opera et bien d’autres encore. Repli assuré à l’école de la Basse-Ville en cas de pluie. Buvette et petite restauration sur place. .

Square Jean Moulin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Saison culturelle Ash twin project en concert

L’événement Saison culturelle Ash twin project en concert Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque