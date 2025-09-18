Saison Culturelle > Ciné-débat « L’affaire Nevenka » Théâtre Avranches

Saison Culturelle > Ciné-débat « L’affaire Nevenka » Théâtre Avranches mercredi 25 mars 2026.

Saison Culturelle > Ciné-débat « L’affaire Nevenka »

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches Manche

Début : 2026-03-25 20:30:00

2026-03-25

Un ciné-débat programmé dans le cadre du partenariat avec l’association Ciné-parlant, pour la promotion du ciné-débat et du cinéma d’art et d’essai en milieu rural.

Le film L’Affaire Nevenka (2024) est inspiré de faits réels. À la fin des années 1990, Nevenka Fernández est élue, à vingt-cinq ans, conseillère municipale auprès du maire de Ponferrada, le charismatique et populaire Ismael Alvarez.

Nevenka Fernández était sa protégée, sa nouvelle conquête puis sa favorite. Dès lors qu’elle tente d’échapper à son emprise, elle est manipulée et harcelée pendant des mois. Pour s’en sortir, Nevenka décide de dénoncer ses agissements et lui intente un procès.

L’association Ciné-Parlant vous invite à un échange sur le thème Emprise et harcèlement au travail personne n’est à l’abri .

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

