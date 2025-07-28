Saison Culturelle CMC Clan cabane Cie La Contrebande Plumelin

Saison Culturelle CMC Clan cabane Cie La Contrebande

Stade Emile Laudrun N°3 Plumelin Morbihan

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Cirque acrobatique. Avec deux trampolines, quelques sangles et des planches de bois, de bonds en rebonds, au rythme fou d’une musique galvanisante, ce collectif de copains acrobates invente des cabanes construites avec les moyens du bord. Avec ce spectacle, les artistes s’offrent un terrain de jeu plein de rebondissements, d’explorations acrobatiques et sonores, redonnant vie à leurs jeux d’enfance et rassemblant leurs souvenirs, leurs envies, leurs talents et leurs folies.

Avec grâce, humour et virtuosité, ils nous embarquent dans leur univers, l’occasion pour eux de se raccrocher, un instant, à ce qu’ils étaient avant et à ce qu’ils sont, au fond, encore…

A 16h30. Durée 45 min / Tout public / Tarif 9€/7€/6€, billets site Centre Morbihan Culture et office de tourisme. .

Stade Emile Laudrun N°3 Plumelin 56500 Morbihan Bretagne

