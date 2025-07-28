Saison Culturelle CMC La Truite Cie Accordzéâm

La Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Humour musical

Qui pourrait croire que la vie d’une truite puisse être si passionnante ? En revisitant la mélodie si célèbre de La Truite de Schubert, les cinq musiciens du groupe Accordzéâm s’amusent avec une cascade de styles musicaux. Avec humour et passion, les ambiances et les variations s’enchaînent, explorant toutes les facettes de cette musique du baroque au rock, du classique au jazz. Oui, la truite peut être chic, pop, swing et tellement rock !

A 20h30. Durée 75 min / Tout public/ Tarif 9€/7€/6€, billets site Centre Morbihan Culture et office de tourisme. .

La Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle CMC La Truite Cie Accordzéâm Locminé a été mis à jour le 2025-08-28 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE