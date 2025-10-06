Saison Culturelle > Concert Birds on a Wire Ancien haras Avranches

Saison Culturelle > Concert Birds on a Wire

Un voyage musical enchanté et enchanteur dans l’écrin de l’ancien haras d’Avranches.

Birds on a Wire est un duo musical, voix et violoncelle, mêlant folk, musiques du monde et musique classique.

La brésilienne Dom La Nena a exprimé son talent aux côtés de grands noms de la scène française comme Jane Birkin, Étienne Daho, Camille… La francoaméricaine Rosemary Standley, chanteuse du célèbre groupe folk Moriarty, compte parmi les voix les plus remarquables de la scène contemporaine.

Ensemble, le duo fait revivre l’univers fantasmagorique des contes de l’enfance, des souvenirs liés à l’enchantement, au rêve et à l’imaginaire. Des ritournelles venues d’ailleurs, des chansons d’amour oubliées, quelques reprises de Dylan, Brel ou Tom Waits pour plonger dans un monde délicieusement fantastique.

Ancien haras Allée Jacques Anquetil Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

