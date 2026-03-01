Saison culturelle Dominique toute seule Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle Dominique toute seule

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 10:00:00

fin : 2026-03-12 11:00:00

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-13

L’espace Jéliote annonce que des représentations scolaires du spectacle Dominique toute seule de la compagnie A détour du cairn seront exceptionnellement ouvertes au public. La représentation emmène les spectateurs aux côtes d’une femme qui se sent devenir transparente. Discrètement accompagnée de son ange gardien, Dominique sillonne les chemins d’une forêt et entre en dialogue avec les éléments. Elle reprend doucement corps au gré des rencontres, des jours, des nuits et des mélodies qui l’entourent . Saluée par de nombreux prix, la création explore avec poésie des thèmes tels que la solitude, la marginalité et la résilience. Sur réservation, à partir de 7 ans. .

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 billetteriesv@hautbearn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saison culturelle Dominique toute seule

L’événement Saison culturelle Dominique toute seule Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn