Saison culturelle Entre Doubs et Loue cinéma en plein air Stade Florence Baverel Arçon

Arçon

Saison culturelle Entre Doubs et Loue cinéma en plein air

Stade Florence Baverel 1B Rue de Nangein Arçon Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:45:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

A 21h45.

Organisé par le Comité Culturel Loue Saugeais et le Sadjet Festival, avec le soutien de la Communauté de Communes Entre Doubs et Loue et du département du Doubs.

Cinéma en plein air avec la projection de la comédie Un ours dans le Jura de Franck Dubosc. En amont de la projection, un atelier créatif sera proposé au public dès 6 ans. Animé par l’artiste Caroline Checcacci, cet atelier gratuit permettra aux participants de réaliser une scène de cinéma en format pop-up. Par ailleurs, des archives de Télé Saugeais seront diffusées.

Se renseigner pour les tarifs auprès du Comité Culturel Loue Saugeais. .

Stade Florence Baverel 1B Rue de Nangein Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cclouesaugeais@gmail.com

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English : Saison culturelle Entre Doubs et Loue cinéma en plein air

L’événement Saison culturelle Entre Doubs et Loue cinéma en plein air Arçon a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS