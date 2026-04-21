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Week-end festif au Cheval d’Arçon Centre équestre Au Cheval d’Arçon Arçon

Week-end festif au Cheval d’Arçon Centre équestre Au Cheval d’Arçon Arçon samedi 9 mai 2026.

Lieu : Centre équestre Au Cheval d'Arçon

Adresse : 6 Grande Rue

Ville : 25300 Arçon

Département : Doubs

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Arçon

Week-end festif au Cheval d’Arçon

Centre équestre Au Cheval d’Arçon 6 Grande Rue Arçon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10

A partir de 10h30.
Organisé par le Cheval d’Arçon.
Concours amical de saut d’obstacles, carrousels et spectacles équestres, tombola, buvette et restauration, concert au chapeau à partir de 19h.
Accès libre, se renseigner pour les tarifs des repas.
Renseignements auprès du centre équestre.   .

Centre équestre Au Cheval d’Arçon 6 Grande Rue Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 49 57 70 

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English : Week-end festif au Cheval d’Arçon

L’événement Week-end festif au Cheval d’Arçon Arçon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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