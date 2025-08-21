Saison Culturelle La science-fiction pour tous Bibliothèque Pleyben

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Début : 2026-06-20 10:00:00

La science-fiction pour tous Club de lecture spécial animé par l’association la 29e dimension

Pour ce dernier rendez-vous de la saison, nous vous proposons une rencontre avec des spécialistes de la SF. Ce genre vous fait horreur ? Ils vous invitent à dépasser les clichés, pour découvrir toute la richesse et la diversité de ces imaginaires qui, bien souvent, parlent de notre monde autant que des autres. .

