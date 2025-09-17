Saison culturelle Lalbenque-Limogne Concert Les Trésors de la guitare classique Esclauzels

Saison culturelle Lalbenque-Limogne Concert Les Trésors de la guitare classique Esclauzels vendredi 17 avril 2026.

Saison culturelle Lalbenque-Limogne Concert Les Trésors de la guitare classique

40 passage du lac Esclauzels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 21:45:00

Date(s) :

2026-04-17

Cet artiste de renom nous propose un voyage autour du répertoire de la guitare classique.

Interprétant les plus grands compositeurs de l’époque baroque à nos jours, de Jean Sébastien Bach à Heitor Villa-Lobos, en passant par Haendel, Schubert, Tarrega ou encore Agustín Barrios, ce récital est une célébration de la beauté et de la virtuosité de la guitare.

40 passage du lac Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 6 08 00 83 60 saisonculturelleccpll@orange.fr

English :

This renowned artist takes us on a journey through the classical guitar repertoire.

Interpreting the greatest composers from the Baroque era to the present day, from Johann Sebastian Bach to Heitor Villa-Lobos, via Handel, Schubert, Tarrega and Agustín Barrios, this recital is a celebration of the beauty and virtuosity of the guitar.

German :

Dieser renommierte Künstler lädt uns zu einer Reise rund um das Repertoire der klassischen Gitarre ein.

Er interpretiert die größten Komponisten vom Barock bis heute, von Johann Sebastian Bach über Händel, Schubert, Tarrega, Agustín Barrios bis zu Heitor Villa-Lobos, und ist eine Feier der Schönheit und Virtuosität der Gitarre.

Italiano :

Questo rinomato artista ci accompagna in un viaggio attraverso il repertorio della chitarra classica.

Eseguendo i più grandi compositori dall’epoca barocca ai giorni nostri, da Johann Sebastian Bach a Heitor Villa-Lobos, passando per Handel, Schubert, Tarrega e Agustín Barrios, questo recital è una celebrazione della bellezza e del virtuosismo della chitarra.

Espanol :

Este renombrado artista nos lleva de viaje por el repertorio de la guitarra clásica.

Desde Johann Sebastian Bach hasta Heitor Villa-Lobos, pasando por Haendel, Schubert, Tárrega o Agustín Barrios, este recital es una celebración de la belleza y el virtuosismo de la guitarra.

