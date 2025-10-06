Saison culturelle partagée coucoù Sallue multiculturelle Passais Villages

Saison culturelle partagée coucoù

Spectacle de théâtre intitulé coucoù

Coucoù retrace la dernière nuit d’une vieille dame, à travers les bribes de sa vie qu’elle rumine à coups de fantaisies dans sa chambre. Ses souvenirs se déploient en se jouant de la réalité qu’elle n’est plus en mesure de maîtriser…

Quand on devient grand, on ouvre ses albums. Devenue mère récemment, Kristel Largis réouvre ses carnets de théâtre et de tous ces bouts de mémoire, émerge l’histoire de sa grand-mère. D’origine espagnole, elle s’était inventée une langue déracinée, elle a vécu une vie de labeur consacrée à son travail d’ouvrière et à sa famille de six enfants une héroïne du quotidien. Née Carmen, appelée Coucoù par son mari, sa ferveur religieuse semblait être son seul souffle de liberté. Kristel et Coucoù avaient une tendresse particulière l’une pour l’autre, Kristel aimait l’entendre raconter ses histoires ; les souvenirs lointains de Coucoù restaient intacts, mais elle se perdait vite dans le présent et elle disparaissait souvent dans ses pensées.

C’est cette porte imaginaire que l’autrice-metteuse en scène a décidé d’ouvrir pour sa pièce. Elle ne sait pas pourquoi ses grands-parents ont quitté l’Espagne franquiste dans les années 70. C’est un secret de famille à inventer.

à partir de 14 ans durée 50 min .

