Informations pratiques

Péroy-les-Gombries

[Saison Culturelle] Wanted

Péroy-les-Gombries Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Bruital Cie

Un duo de cow-boys déjantés pour une parodie de western entièrement mimée et sonorisée.

Le Far West comme si vous y étiez !

Et si Sergio Leone avait eu l’idée de travailler avec le Mime Marceau… ?

À la façon du cartoon, de la pantomime et du cinéma, Wanted s’amuse des clichés liés au bon vieux western.

La comédienne Lorraine Brochet en incarne tous les personnages, mais sans une seule parole, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale ; tandis que Barnabé Gautier assure les bruitages et la bande-son, dans une synchronisation parfaite l’une porte le corps, l’autre la voix et à eux deux, ils ne font qu’un.

Une parodie made in Far West certes drôle, mais où nos deux cowboys dessinent aussi, en filigrane, une autre histoire, la leur, un brin tragique…

Conception Barnabé Gautier, Lorraine Brochet

Collaboration à l’écriture et à la mise en scène Anne Bouchard

Regard extérieur Martin Votano

Création costumes Hélène

Équipe technique (en alternance) Guillaume Souque, Stanley Simonson, Claire Péré et Sophie Aptel

Interprétation Barnabé Gautier (en alternance avec Maximilien Neujahr), Lorraine Brochet (en alternance avec Gaëlle Amour)

Remerciements Addeli Lafalef, Cie Cachiporra, Fondacion Compa Trono

️ Venredi 25 septembre

20h30

Salle multifonction 25 rue de la ville

Péroy-les-Gombries

À partir de 10 ans

Tarif 10€ / 5€

Bruital Cie

Un duo de cow-boys déjantés pour une parodie de western entièrement mimée et sonorisée.

Le Far West comme si vous y étiez !

Et si Sergio Leone avait eu l’idée de travailler avec le Mime Marceau… ?

À la façon du cartoon, de la pantomime et du cinéma, Wanted s’amuse des clichés liés au bon vieux western.

La comédienne Lorraine Brochet en incarne tous les personnages, mais sans une seule parole, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale ; tandis que Barnabé Gautier assure les bruitages et la bande-son, dans une synchronisation parfaite l’une porte le corps, l’autre la voix et à eux deux, ils ne font qu’un.

Une parodie made in Far West certes drôle, mais où nos deux cowboys dessinent aussi, en filigrane, une autre histoire, la leur, un brin tragique…

Conception Barnabé Gautier, Lorraine Brochet

Collaboration à l’écriture et à la mise en scène Anne Bouchard

Regard extérieur Martin Votano

Création costumes Hélène

Équipe technique (en alternance) Guillaume Souque, Stanley Simonson, Claire Péré et Sophie Aptel

Interprétation Barnabé Gautier (en alternance avec Maximilien Neujahr), Lorraine Brochet (en alternance avec Gaëlle Amour)

Remerciements Addeli Lafalef, Cie Cachiporra, Fondacion Compa Trono

️ Venredi 25 septembre

20h30

Salle multifonction 25 rue de la ville

Péroy-les-Gombries

À partir de 10 ans

Tarif 10€ / 5€ .

Péroy-les-Gombries 60440 Oise Hauts-de-France

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English :

Bruital Cie

A duo of offbeat cowboys in a Western parody performed entirely through mime and sound effects.

The Wild West—as if you were really there!

What if Sergio Leone had had the idea to collaborate with Mime Marceau?

Drawing on cartoons, pantomime, and cinema, *Wanted* pokes fun at the clichés of the good old Western.

Actress Lorraine Brochet plays all the characters—without uttering a single word—from the arrogant sheriff to the bloodthirsty bandit, including the banker, the prisoner, and the femme fatale; while Barnabé Gautier provides the sound effects and soundtrack, in perfect synchronization: one embodies the body, the other the voice, and together, they are one.

A Wild West parody that’s certainly funny, but in which our two cowboys also subtly weave another story—their own, with a touch of tragedy…

Concept: Barnabé Gautier, Lorraine Brochet

Collaboration on writing and direction: Anne Bouchard

Outside perspective: Martin Votano

Costume Design: Hélène

Technical Team (rotating): Guillaume Souque, Stanley Simonson, Claire Pérét, and Sophie Aptel

Performers: Barnabé Gautier (alternating with Maximilien Neujahr), Lorraine Brochet (alternating with Gaëlle Amour)

Special thanks to: Addeli Lafalef, Cie Cachiporra, Fundación Compa Trono

?? Friday, September 25

? 8:30 p.m.

? Multipurpose Hall 25 rue de la ville

P%E9roy-les-Gombries

%C0 Ages 10 and up

? Admission: 10? / 5?

L’événement [Saison Culturelle] Wanted Péroy-les-Gombries a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme du Pays de Valois