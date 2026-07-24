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AGENDA · Bellenaves

SAISON DES ARTS Expo luminaires en papier Maison du tourisme Bellenaves

dimanche 2 août 2026 · Maison du tourisme · Bellenaves

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Maison du tourisme
Adresse
8 Grande rue
Ville
03330 Bellenaves
Département
Allier
Tarif

Bellenaves

SAISON DES ARTS Expo luminaires en papier

Maison du tourisme 8 Grande rue Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Valérie Vallat crée des luminaires en papier qui racontent des petites histoires…
  .

Maison du tourisme 8 Grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 

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English :

Valérie Vallat creates paper lamps that tell little stories…

L’événement SAISON DES ARTS Expo luminaires en papier Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Val de Sioule

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