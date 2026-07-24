SAISON DES ARTS Expo luminaires en papier Maison du tourisme Bellenaves

Informations pratiques

Bellenaves

SAISON DES ARTS Expo luminaires en papier

Maison du tourisme 8 Grande rue Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Valérie Vallat crée des luminaires en papier qui racontent des petites histoires…

.

Maison du tourisme 8 Grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valérie Vallat creates paper lamps that tell little stories…

L’événement SAISON DES ARTS Expo luminaires en papier Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Val de Sioule