SAISON DES ARTS Expo luminaires en papier Maison du tourisme Bellenaves
dimanche 2 août 2026 · Maison du tourisme · Bellenaves
Informations pratiques
Bellenaves
SAISON DES ARTS Expo luminaires en papier
Maison du tourisme 8 Grande rue Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Valérie Vallat crée des luminaires en papier qui racontent des petites histoires…
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Maison du tourisme 8 Grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
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English :
Valérie Vallat creates paper lamps that tell little stories…
L’événement SAISON DES ARTS Expo luminaires en papier Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Val de Sioule
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