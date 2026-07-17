Saison LU – Danse – Ball Voguing avec Vinii Revlon, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Informations pratiques

Saison LU – Danse – Ball Voguing avec Vinii Revlon Samedi 27 février 2027, 21h00 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

Tarif unique : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-27T21:00:00+01:00 – 2027-02-27T22:30:00+01:00

Fin : 2027-02-27T21:00:00+01:00 – 2027-02-27T22:30:00+01:00

Ce rendez-vous incontournable de la scène Ballroom depuis cinq ans au Lieu Unique est ouvert à toutes et tous : venez performer sur le runway face à un jury d’expert·es. Issus des communautés LGBT latino et afro-américaines, les Balls prennent la forme de concours qui associent danse, mode et performance, pour parodier les gestes d’une élite blanche en revisitant les codes dominants. Sous différentes catégories, la Ballroom scene compose une culture aux multiples facettes qui possède ses propres codes.

Un atelier, en amont du Ball, permet à chacun·e de s’initier aux différentes catégories avant le grand soir !

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/ball-voguing-vinii-revlon-danse-nantes-2027 »}]

Le légendaire Vinii Revlon, grand ambassadeur du Voguing en France, invite de nouveau danseur·ses, débutant·es ou légendaires, à défiler devant le public et s’affronter face à un jury.

© David Gallard