Saison LU – Musique – Jlin & Third Coast Percussion, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Informations pratiques

Saison LU – Musique – Jlin & Third Coast Percussion Mercredi 4 novembre, 20h00 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

De 8 à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T22:00:00+01:00

Figure révérée de la musique électronique mondiale, l’Américaine Jlin a composé un programme à destination de l’ensemble acoustique Third Coast Percussion, représentant d’une musique contemporaine pleinement connectée aux recherches sonores d’aujourd’hui.

Depuis ses débuts en 2008, Jlin s’est affirmée comme une des productrices les plus libres et influentes du paysage actuel, équilibrant à merveille harmonies et puissance rythmique, mélodies et réminiscences du footwork, une musique de danse syncopée née à Chicago, dont elle a renouvelé le langage. On l’a vue collaborer avec Björk, Kronos Quartet, SOPHIE ou Philip Glass. Cette rencontre avec Third Coast Percussion fait entendre la synthèse de deux approches, acoustiques et électroniques, célébrant le pouvoir d’évocation des percussions et donnant naissance à des pièces captivantes, jouées – ici en live avec la compositrice – comme une véritable conversation entre les univers respectifs de ces artistes.

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/jlin-and-third-coast-percussion-concert-nantes »}]

Vernacular

© Martine Severin