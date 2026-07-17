Saison LU – Musique – Jlin & Third Coast Percussion Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:00 –

Gratuit : non De 8 à 25 € 12-25 €8-18 € (carte LU)9 € (étudiant·es) Tout public

Figure révérée de la musique électronique mondiale, l’Américaine Jlin a composé un programme à destination de l’ensemble acoustique Third Coast Percussion, représentant d’une musique contemporaine pleinement connectée aux recherches sonores d’aujourd’hui.Depuis ses débuts en 2008, Jlin s’est affirmée comme une des productrices les plus libres et influentes du paysage actuel, équilibrant à merveille harmonies et puissance rythmique, mélodies et réminiscences du footwork, une musique de danse syncopée née à Chicago, dont elle a renouvelé le langage. On l’a vue collaborer avec Björk, Kronos Quartet, SOPHIE ou Philip Glass. Cette rencontre avec Third Coast Percussion fait entendre la synthèse de deux approches, acoustiques et électroniques, célébrant le pouvoir d’évocation des percussions et donnant naissance à des pièces captivantes, jouées – ici en live avec la compositrice – comme une véritable conversation entre les univers respectifs de ces artistes.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/jlin-and-third-coast-percussion-concert-nantes



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