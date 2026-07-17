Saison LU – Musique – Marina Herlop, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Informations pratiques

Saison LU – Musique – Marina Herlop Samedi 6 mars 2027, 21h00 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

De 8 à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-06T21:00:00+01:00 – 2027-03-06T23:00:00+01:00

Fin : 2027-03-06T21:00:00+01:00 – 2027-03-06T23:00:00+01:00

Fière représentante d’une musique espagnole contemporaine en pleine ébullition, Marina Herlop navigue entre avant-garde, néo-classique, pop et influences folk. Le Lieu Unique et le Centre Pompidou, dans le cadre de son programme Constellation (pendant la fermeture pour travaux de son bâtiment historique), s’associent pour lui proposer une résidence, au LU, en collaboration avec la scénographe Nadia Lauro. L’occasion d’un live exclusif qui dévoile le nouvel album de l’artiste dans un écrin inédit.

Le Lieu Unique partage avec les spectacles vivants du Centre Pompidou un soutien aux esthétiques singulières qui s’incarnent à merveille dans l’œuvre de Marina Herlop, musicienne en recherche permanente, dont les performances et le charisme séduisent un public de plus en plus nombreux. La jeune Catalane s’est nourrie d’influences diverses, de Joanna Newsom à Ravel, en passant par Debussy ou le mystère des voix bulgares. Cette collaboration avec Nadia Lauro permet de donner une nouvelle dimension visuelle à cette musique unique en son genre, qui navigue avec grâce et inventivité entre les styles et les époques.

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/marina-herlop-nantes-concert »}]

En coproduction avec le Centre Pompidou.