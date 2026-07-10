Saison LU – Théâtre – Fanny de Chaillé Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 20:00 – 21:30

Gratuit : non De 8 à 25 € 12-25 €8-18 € (carte LU)9 € (étudiant·es) Tout public

Que se passe-t-il quand on raconte l’histoire depuis le point de vue des émotions ? Avec Ultrasensibles**, Fanny de Chaillé met en lumière le poids des affects dans la détermination des conduites individuelles et dans la marche des sociétés.**Huit acteur·ices, deux musicien·nes, un plateau en mouvement. À partir de journaux intimes et d’archives personnelles, une famille se recompose en fouillant une cave. Les interprètes s’emparent de ces traces, les rejouent, les partagent. Paroles adolescentes, fragments d’hier, émotions à vif circulent. L’intime devient matière commune, traversée par le temps. La musique agit au cœur du dispositif, elle trouble, relance, ouvre d’autres écoutes. Peu à peu, entre passé et présent, la scène devient un espace de correspondances, où les corps enregistrent, transforment, inventent. Fanny de Chaillé prolonge ici sa recherche engagée dans Une autre histoire du théâtre, modifiant notre manière de percevoir le passé.Durée : 1h30? rencontre avec l’équipe artistique mar 8 déc. à l’issue de la représentation

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/fanny-de-chaille-ultrasensibles-theatre-nantes



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