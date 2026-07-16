Saison LU – Théâtre – Maëlle Poésy, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Informations pratiques

Saison LU – Théâtre – Maëlle Poésy 16 – 18 février 2027 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

De 8 à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-16T20:00:00+01:00 – 2027-02-16T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T21:30:00+01:00

Dans une usine, onze femmes doivent décider si elles acceptent de réduire leur pause quotidienne. Une délibération sous tension, où chaque parole engage le collectif.

Après Cosmos, Maëlle Poésy reprend 7 minutes, créé en 2021 à la Comédie-Française sur un texte de Stefano Massini, et en propose une nouvelle version avec sa troupe franco-belge. Onze ouvrières se réunissent pour trancher : accepter ou refuser, au nom de deux cents autres. La situation, simple en apparence, ouvre des tensions immédiates. La pièce avance au présent, portée par une écriture chorale précise, presque musicale. Les voix s’entrelacent, se répondent, se heurtent. Le collectif se construit dans le frottement, les écarts, les silences. Chaque parole engage, déplace, fragilise ou rassemble. Au plus près de la scène, le dispositif place le public dans cette zone d’incertitude. Une énergie de troupe circule, palpable. Maëlle Poésy imagine une pièce profondément humaine, où penser devient un acte partagé.

Durée : 1h30

Rencontre avec l’équipe artistique mar 16 fév. à l’issue de la représentation

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/maelle-poesy-7-minutes-theatre-nantes »}]

7 minutes, d’après l’œuvre de Stefano Massini