Saison Pannonica – Yoann Loustalot, Yeti trio + Carte blanche à Cédric Peset Pannonica Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 20:30 –

Gratuit : non En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 €Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public

YOANN LOUSTALOT : TROMPETTE / GIANI CASEROTTO : GUITARE / STEFANO LUCCHINI : BATTERIELe trompettiste Yoann Loustalot réunit pour ce trio le guitariste Giani Caserotto et le batteur Stefano Lucchini. La musique proposée par le groupe oscille entre compositions et improvisations totales. Formule rare dans sa composition dans l’histoire et de nos jours, ce trio atypique formé par ces musiciens d’exception, nous embarque dans son univers poétique et virtuose.Voix singulière de la trompette européenne, compositeur prolifique et original, Yoann Loustalot mène de front différents projets personnels et est aussi un sideman recherché pour sa sonorité unique et son inventivité mélodique. Il joue dans les groupes d’Emile Parisien, Sylvain Rifflet, Aldo Romano, Daniel Humair… En décembre 2025, il fait partie de la sélection Jazz Magazine des trois meilleurs trompettistes de l’année.+ CARTE BLANCHE À CÉDRIC PESETUn quartet de musiciens issus du Conservatoire de Nantes ouvrira la soirée.???? Billetterie

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



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