Saison Vagabonde : SUPAY – Cie Mamani, Jardins du Bois de la Musse, Nantes
Saison Vagabonde : SUPAY – Cie Mamani, Jardins du Bois de la Musse, Nantes dimanche 26 avril 2026.
Saison Vagabonde : SUPAY – Cie Mamani Dimanche 26 avril, 15h30 Jardins du Bois de la Musse Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T15:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T15:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00
Huaskar Alcon est danseur, chorégraphe et directeur de mouvement, issu de la culture hip-hop, avec un parcours entre création, scène et transmission, nourri par les danses urbaines et folkloriques boliviennes. En 2025, il fonde la compagnie MAMANI, un espace dédié à la recherche chorégraphique et à la valorisation des racines latino-américaines dans une écriture contemporaine. SUPAY est une performance solo inspirée d’un masque folklorique bolivien représentant à la fois une figure protectrice et démoniaque. La pièce explore, à travers le mouvement, les tensions entre ombre et lumière et aborde des thèmes liés à l’identité, à la transformation et à la guérison.
Dans le cadre de la Fête du printemps et de la vente de plants
La programmation de la Saison Vagabonde
Jardins du Bois de la Musse 7 rue du bois de la musse Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-2026-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}]
Un solo de danse où Huaskar Alcon explore identité, transformation et héritage bolivien. Et aussi à 14h : visite patrimoniale des Maisons Castor. Saisonvagabonde2026 CieMamani
DR
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