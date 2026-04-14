Saison Vagabonde : SUPAY – Cie Mamani, Jardins du Bois de la Musse, Nantes

Saison Vagabonde : SUPAY – Cie Mamani Dimanche 26 avril, 15h30 Jardins du Bois de la Musse Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T15:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

Huaskar Alcon est danseur, chorégraphe et directeur de mouvement, issu de la culture hip-hop, avec un parcours entre création, scène et transmission, nourri par les danses urbaines et folkloriques boliviennes. En 2025, il fonde la compagnie MAMANI, un espace dédié à la recherche chorégraphique et à la valorisation des racines latino-américaines dans une écriture contemporaine. SUPAY est une performance solo inspirée d’un masque folklorique bolivien représentant à la fois une figure protectrice et démoniaque. La pièce explore, à travers le mouvement, les tensions entre ombre et lumière et aborde des thèmes liés à l’identité, à la transformation et à la guérison.

Dans le cadre de la Fête du printemps et de la vente de plants

La programmation de la Saison Vagabonde

Jardins du Bois de la Musse 7 rue du bois de la musse Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-2026-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}]

Un solo de danse où Huaskar Alcon explore identité, transformation et héritage bolivien. Et aussi à 14h : visite patrimoniale des Maisons Castor. Saisonvagabonde2026 CieMamani

DR