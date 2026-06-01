Saizerais

Saiz’Rock

2 Route nationale Saizerais Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Saiz’Rock Festival revient à Saizerais !

La MJC de Saizerais vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité à l’occasion du Saiz’Rock Festival !

Samedi 27 juin 2026.

Salle multi-activités de Saizerais.

À partir de 19h00.

Entrée gratuite Ouvert à tous.

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis et profiter des différentes prestations musicales proposées tout au long de la soirée.

Buvette et restauration sur place

Des tables et des bancs seront à votre disposition pour vous permettre de vous installer confortablement et profiter pleinement de l’événement.Tout public

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2 Route nationale Saizerais 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 45 02

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English :

The Saiz’Rock Festival returns to Saizerais!

The Saizerais MJC invites you to an evening of music and conviviality at the Saiz’Rock Festival!

Saturday, June 27, 2026.

Saizerais multi-activity hall.

From 7pm.

Free admission Open to all.

Come and share a festive moment with family and friends, and enjoy the various musical performances on offer throughout the evening.

Refreshments and food on site

Tables and benches will be available for you to settle in comfortably and enjoy the event to the full.

L’événement Saiz’Rock Saizerais a été mis à jour le 2026-06-02 par TOURISME BASSIN de POMPEY