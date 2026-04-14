Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

, Sala de las fèstas (Pinçaguèl), Pinsaguel

, Sala de las fèstas (Pinçaguèl), Pinsaguel

, Sala de las fèstas (Pinçaguèl), Pinsaguel samedi 30 mai 2026.

Lieu : Sala de las fèstas (Pinçaguèl)

Adresse : 14 bis Rue du Ruisseau, 31120 Pinsaguel

Ville : 31120 Pinsaguel

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Samedi 30 mai, 18h30 Sala de las fèstas (Pinçaguèl) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T18:30:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T18:30:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

Sala de las fèstas (Pinçaguèl) 14 bis Rue du Ruisseau, 31120 Pinsaguel Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « assopescofis@gmail.com »}]

À voir aussi à Pinsaguel (Haute-Garonne)