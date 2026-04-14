, Sala de las fèstas (Pinçaguèl), Pinsaguel

Samedi 30 mai, 18h30 Sala de las fèstas (Pinçaguèl) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:30:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:30:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

Sala de las fèstas (Pinçaguèl) 14 bis Rue du Ruisseau, 31120 Pinsaguel Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « assopescofis@gmail.com »}]