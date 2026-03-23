TRAIL DES AIGLONS Château de Bertier Pinsaguel

TRAIL DES AIGLONS CHÂTEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 2026-05-23

TRAIL DES AIGLONS Château de Bertier Pinsaguel samedi 23 mai 2026.

TRAIL DES AIGLONS

Château de Bertier CHÂTEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Venez participer à cette course nature pour les enfants!
Bénéfices reversés aux Écoles de Pinsaguel
Organisé par la FCPE
Médailles et ravitaillement offerts aux participants Buvette Restauration 4  .

Château de Bertier CHÂTEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88 

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English :

Come and take part in this nature race for kids!

L’événement TRAIL DES AIGLONS Pinsaguel a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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