TRAIL DES AIGLONS Château de Bertier Pinsaguel
TRAIL DES AIGLONS Château de Bertier Pinsaguel samedi 23 mai 2026.
TRAIL DES AIGLONS
Château de Bertier CHÂTEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez participer à cette course nature pour les enfants!
Bénéfices reversés aux Écoles de Pinsaguel
Organisé par la FCPE
Médailles et ravitaillement offerts aux participants Buvette Restauration 4 .
Château de Bertier CHÂTEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88
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English :
Come and take part in this nature race for kids!
L’événement TRAIL DES AIGLONS Pinsaguel a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE