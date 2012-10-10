Salignac-sur-Charente

Salignac S/Chte fête ses 150 ans

rue de la Mairie Salignac-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Grand spectacle son & lumière et week-end de fête à Salignac-sur-Charente pour fêter les 150 ans de la commune.

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rue de la Mairie Salignac-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 43 04

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English :

A spectacular sound-and-light show and a weekend of festivities in Salignac-sur-Charente to celebrate the town’s 150th anniversary.

L’événement Salignac S/Chte fête ses 150 ans Salignac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge