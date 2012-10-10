Salignac S/Chte fête ses 150 ans Salignac-sur-Charente
Salignac S/Chte fête ses 150 ans Salignac-sur-Charente vendredi 17 juillet 2026.
Salignac-sur-Charente
Salignac S/Chte fête ses 150 ans
rue de la Mairie Salignac-sur-Charente Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Grand spectacle son & lumière et week-end de fête à Salignac-sur-Charente pour fêter les 150 ans de la commune.
.
rue de la Mairie Salignac-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 43 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A spectacular sound-and-light show and a weekend of festivities in Salignac-sur-Charente to celebrate the town’s 150th anniversary.
L’événement Salignac S/Chte fête ses 150 ans Salignac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge