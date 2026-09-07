UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vindrac-Alayrac

Salle de la culture et du patrimoine, Salle de la Culture, Vindrac-Alayrac

dimanche 20 septembre 2026 · Salle de la Culture · Vindrac-Alayrac

Salle de la culture et du patrimoine, Salle de la Culture, Vindrac-Alayrac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle de la Culture
Adresse
Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac
Ville
81170 Vindrac-Alayrac
Département
Tarn
Tarif
Entrée libre

Salle de la culture et du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle de la Culture Tarn

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition des photos prises lors des fouilles par l’abbé Bessou lui-même.
Présence de l’original de la Croix des Fargues et des sarcophages.
Pour rejoindre la salle de la culture, veuillez contourner le cimetière.

Salle de la Culture Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac Vindrac-Alayrac 81170 Tarn Occitanie
Nécropole mérovingienne et croix des Fargues Fouilles archéologiques – Nécropole – Croix de chemins pivotante

©mairie de Vindrac-Alayrac

À voir aussi à Vindrac-Alayrac (Tarn)