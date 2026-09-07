Salle de la culture et du patrimoine, Salle de la Culture, Vindrac-Alayrac
dimanche 20 septembre 2026 · Salle de la Culture · Vindrac-Alayrac
Informations pratiques
Salle de la culture et du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle de la Culture Tarn
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition des photos prises lors des fouilles par l’abbé Bessou lui-même.
Présence de l’original de la Croix des Fargues et des sarcophages.
Pour rejoindre la salle de la culture, veuillez contourner le cimetière.
Salle de la Culture Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac Vindrac-Alayrac 81170 Tarn Occitanie
Nécropole mérovingienne et croix des Fargues Fouilles archéologiques – Nécropole – Croix de chemins pivotante
©mairie de Vindrac-Alayrac