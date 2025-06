Suresnes Danse Salle des fêtes Suresnes 8 février 2026

C’est une promesse pleine de joie, de danses, de suspense

aussi, que nous vous faisons. Après avoir traversé dix-neuf pièces

chorégraphiques pendant un mois de festival, place à la fête ! Suresnes Danse,

nouvel événement qui reprend les codes du battle, navigue entre les danses :

urbaines, classique, contemporaines, swing, flamenco et bien d’autres. Libre à

chacun et chacune de s’affirmer par le corps comme il lui plaît ! Dans le cadre

propice de la salle des fêtes, deux maîtres de cérémonie, un DJ, un jury prestigieux

et plus de quarante danseurs font monter la température jusqu’à un final où le

besoin de se déhancher devient inéluctable et essentiel.

Le dimanche 08 février 2026

de 17h00 à 20h00

payant

De 10 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Salle des fêtes 2, rue Carnot 92150 Suresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/suresnes-danse-battle-bal/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

