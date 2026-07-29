Salma, mon amour Ahmed El Attar Théâtre Quintaou Anglet
mardi 3 novembre 2026 · Théâtre Quintaou · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Salma, mon amour Ahmed El Attar
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 20:00:00
fin : 2026-11-03 21:10:00
Date(s) :
2026-11-03
L’histoire se déroule dans la maison d’une famille égyptienne extrêmement riche. Salma est une jeune femme d’une vingtaine d’années en décalage avec ses proches. Le quotidien de sa famille va basculer à la suite des événements du 7 octobre 2023.
Alors que le mariage de son frère avec une Américaine devait sceller une alliance entre 2 puissantes familles, l’instabilité qui gagne la région fait vaciller certitudes, ambitions et jeux de pouvoirs au sein du cercle familial.
Chef de file du théâtre arabe contemporain, Ahmed El Attar construit une œuvre exigeante, reconnue sur les plus grandes scènes d’Europe. Avec une écriture tendue et haletante, Ahmed El Attar explore le trouble de celles et ceux qui pensaient pouvoir rester à l’écart de l’Histoire. Entre violence familiale, génocide palestinien et secousses géopolitiques, Salma, mon amour se demande ce qui peut se passer après l’horreur. .
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00
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English : Salma, mon amour Ahmed El Attar
L’événement Salma, mon amour Ahmed El Attar Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet
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