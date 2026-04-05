Salon Adrien-Louis Lusson, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Salon Adrien-Louis Lusson 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Cercle Généalogique Fléchois (C.G.F.)

Exposition autour de la Photographie

Généalogie : Venez faire vos « premiers pas » Accueil, conseils

L’Association pour le Dictionnaire des Familles de l’Anjou (A.D.F.A.) répondra à toutes vos questions généalogiques et/ou héraldiques et vous présentera l’ensemble de ses travaux en plus de son « Dictionnaire des Familles de l’Anjou » et de son « Armorial de Familles de l’Anjou » à paraître en fin d’année.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Le Cercle Généalogique Fléchois (C.G.F.)

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