Salon Adrien-Louis Lusson, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Salon Adrien-Louis Lusson 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le Cercle Généalogique Fléchois (C.G.F.)
- Exposition autour de la Photographie
- Généalogie : Venez faire vos « premiers pas » Accueil, conseils
L’Association pour le Dictionnaire des Familles de l’Anjou (A.D.F.A.) répondra à toutes vos questions généalogiques et/ou héraldiques et vous présentera l’ensemble de ses travaux en plus de son « Dictionnaire des Familles de l’Anjou » et de son « Armorial de Familles de l’Anjou » à paraître en fin d’année.
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Le Cercle Généalogique Fléchois (C.G.F.)
©MINISTERE CULTURE
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