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Salon Adrien-Louis Lusson, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Salon Adrien-Louis Lusson, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Salon Adrien-Louis Lusson 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Cercle Généalogique Fléchois (C.G.F.)

  • Exposition autour de la Photographie
  • Généalogie : Venez faire vos « premiers pas » Accueil, conseils

L’Association pour le Dictionnaire des Familles de l’Anjou (A.D.F.A.) répondra à toutes vos questions généalogiques et/ou héraldiques et vous présentera l’ensemble de ses travaux en plus de son « Dictionnaire des Familles de l’Anjou » et de son « Armorial de Familles de l’Anjou » à paraître en fin d’année.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Le Cercle Généalogique Fléchois (C.G.F.)

©MINISTERE CULTURE

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