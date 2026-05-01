SALON ART CRÉATION Sucé-sur-Erdre
samedi 21 novembre 2026 · Sucé-sur-Erdre
Informations pratiques
Sucé-sur-Erdre
SALON ART CRÉATION
La Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-21
Venez à la rencontre d’artistes de différents horizons.
Vous découvrirez des pièces uniques au sein d’univers très variés: cuir, vitraux, bijoux, décoration d’intérieur, arts de la table…
L’occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir mais aussi d’échanger avec les créateurs.
Entrée gratuite . Organisé par Animations Sucéennes .
La Papinière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire s.lascaux@gmail.com
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English :
Come and meet artists from different horizons.
L’événement SALON ART CRÉATION Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-01 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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