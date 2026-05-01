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AGENDA · Sucé-sur-Erdre

SALON ART CRÉATION Sucé-sur-Erdre

samedi 21 novembre 2026 · Sucé-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Adresse
La Papinière
Ville
44240 Sucé-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sucé-sur-Erdre

SALON ART CRÉATION

La Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-21

Venez à la rencontre d’artistes de différents horizons.
Vous découvrirez des pièces uniques au sein d’univers très variés: cuir, vitraux, bijoux, décoration d’intérieur, arts de la table…
L’occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir mais aussi d’échanger avec les créateurs.
Entrée gratuite . Organisé par Animations Sucéennes   .

La Papinière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire   s.lascaux@gmail.com

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English :

Come and meet artists from different horizons.

L’événement SALON ART CRÉATION Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-01 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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