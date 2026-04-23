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Salon Artistes Normands Le Bec-Hellouin

Salon Artistes Normands Le Bec-Hellouin vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Salle des Fêtes 9 Place Mathilde

Ville : 27800 Le Bec-Hellouin

Département : Eure

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Bec-Hellouin

Salon Artistes Normands

Salle des Fêtes 9 Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

3ème étape de l’exposition photo, peinture et sculpture d’artistes normands de l’association L’art aux couleurs de Normandie   .

Salle des Fêtes 9 Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 44 86 40 

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English : Salon Artistes Normands

L’événement Salon Artistes Normands Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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