Le Bec-Hellouin

La balade Buissonière

1 Place Robert de Torigny Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir à partir de la voie verte, accompagnés des ânes bâtés de La Ferme Du Mathou, la zone humide du Bec Hellouin. Un atelier de vannerie sauvage vous y attend. Avec les végétaux récoltés en chemin, vous tresserez un objet utile ou décoratif guidé par un spécialiste. .

1 Place Robert de Torigny Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 7 63 14 21 36

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English : La balade Buissonière

L’événement La balade Buissonière Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay