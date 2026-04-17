La balade Buissonière Le Bec-Hellouin
La balade Buissonière Le Bec-Hellouin samedi 6 juin 2026.
Le Bec-Hellouin
La balade Buissonière
1 Place Robert de Torigny Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir à partir de la voie verte, accompagnés des ânes bâtés de La Ferme Du Mathou, la zone humide du Bec Hellouin. Un atelier de vannerie sauvage vous y attend. Avec les végétaux récoltés en chemin, vous tresserez un objet utile ou décoratif guidé par un spécialiste. .
1 Place Robert de Torigny Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 7 63 14 21 36
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English : La balade Buissonière
L’événement La balade Buissonière Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay