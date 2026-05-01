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Concert lyrique E Viva Espana Le Bec-Hellouin

Concert lyrique E Viva Espana Le Bec-Hellouin dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Salle des Fêtes 2 Place Mathilde

Ville : 27800 Le Bec-Hellouin

Département : Eure

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Bec-Hellouin

Concert lyrique E Viva Espana

Salle des Fêtes 2 Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

De Falla Garcia Lorca Ramirez Mozart Offenbach… Airs, ensembles et choeurs
Direction Daniel Galvez-Vallejo
Piano Valentin Balster   .

Salle des Fêtes 2 Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 44 86 40 

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English : Concert lyrique E Viva Espana

L’événement Concert lyrique E Viva Espana Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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