Concert lyrique E Viva Espana Le Bec-Hellouin
Concert lyrique E Viva Espana Le Bec-Hellouin dimanche 31 mai 2026.
Le Bec-Hellouin
Concert lyrique E Viva Espana
Salle des Fêtes 2 Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
De Falla Garcia Lorca Ramirez Mozart Offenbach… Airs, ensembles et choeurs
Direction Daniel Galvez-Vallejo
Piano Valentin Balster .
Salle des Fêtes 2 Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 44 86 40
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English : Concert lyrique E Viva Espana
L’événement Concert lyrique E Viva Espana Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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