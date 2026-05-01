Racontines Chat Chat Chat ! Le Bec-Hellouin
Racontines Chat Chat Chat ! Le Bec-Hellouin vendredi 29 mai 2026.
Le Bec-Hellouin
Racontines Chat Chat Chat !
Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Racontines 0-3 ans Chat Chat Chat !
Rendez-vous à la bibliothèque du Bec-Hellouin pour donner le plaisir de la lecture aux touts-petits, accompagnés d’un parent, d’un grand-parent, d’une assistante maternelle, etc.
Inscription obligatoire. .
Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com
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English : Racontines Chat Chat Chat !
L’événement Racontines Chat Chat Chat ! Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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