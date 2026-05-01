Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Racontines Chat Chat Chat ! Le Bec-Hellouin

Racontines Chat Chat Chat ! Le Bec-Hellouin vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France

Ville : 27800 Le Bec-Hellouin

Département : Eure

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Le Bec-Hellouin

Racontines Chat Chat Chat !

Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Racontines 0-3 ans Chat Chat Chat !

Rendez-vous à la bibliothèque du Bec-Hellouin pour donner le plaisir de la lecture aux touts-petits, accompagnés d’un parent, d’un grand-parent, d’une assistante maternelle, etc.

Inscription obligatoire.   .

Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80  biblio.lebechellouin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Racontines Chat Chat Chat !

L’événement Racontines Chat Chat Chat ! Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

À voir aussi à Le Bec-Hellouin (Eure)