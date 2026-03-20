Portes ouvertes à la Ferme Biologique du Bec-Hellouin

Ferme biologique du Bec Hellouin 1 Sente du Moulin au Cat Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-25 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-12 2026-07-24 2026-08-02 2026-08-28 2026-09-12 2026-10-03

Créée en 2003, la ferme est devenue une référence mondiale pour la permaculture et l’écoculture. Elle cherche des solutions pour nourrir l’humanité de demain dans le plus grand respect de l’environnement naturel (culture à la main et en traction animale…). La visite contribue au financement des programmes de recherches qui se déroulent à la ferme.

Les visiteurs pourront explorer l’ensemble de la ferme cultures maraîchères, forêts-jardins, céréales jardinés, île-jardin, étang, animaux… Et échanger avec les producteur.ices au court de conférences et balades pédagogiques.

Accès à la boutique avec les légumes et produits de la ferme, livres et créations artisanales.

La ferme est également ouverte pour la vente de ses produits les vendredi soirs à partir du 27 mars de 16h à 19h. .

Ferme biologique du Bec Hellouin 1 Sente du Moulin au Cat Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie eco-centre@fermedubec.com

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English : Portes ouvertes à la Ferme Biologique du Bec-Hellouin

L’événement Portes ouvertes à la Ferme Biologique du Bec-Hellouin Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay