Le Bec-Hellouin

Atelier d’écriture créative

L’Antre de Cloches 1 Rue Lanfranc Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:00:00

fin : 2026-06-18 12:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Venez (re)découvrir l’écriture créative et partager en petit groupe le plaisir d’écrire dans un cadre intimiste et chaleureux.

Le prix comprend l’atelier, une boisson et une viennoiserie .

L’Antre de Cloches 1 Rue Lanfranc Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 7 83 01 86 11 instantecriture@outlook.fr

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English : Atelier d’écriture créative

L’événement Atelier d’écriture créative Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay