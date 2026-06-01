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Atelier d’écriture créative Le Bec-Hellouin

Atelier d’écriture créative Le Bec-Hellouin jeudi 18 juin 2026.

Adresse : L'Antre de Cloches 1 Rue Lanfranc

Ville : 27800 Le Bec-Hellouin

Département : Eure

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Bec-Hellouin

Atelier d’écriture créative

L’Antre de Cloches 1 Rue Lanfranc Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-18 12:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Venez (re)découvrir l’écriture créative et partager en petit groupe le plaisir d’écrire dans un cadre intimiste et chaleureux.

Le prix comprend l’atelier, une boisson et une viennoiserie   .

L’Antre de Cloches 1 Rue Lanfranc Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 7 83 01 86 11  instantecriture@outlook.fr

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English : Atelier d’écriture créative

L’événement Atelier d’écriture créative Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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