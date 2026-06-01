Atelier d’écriture créative Le Bec-Hellouin
Atelier d’écriture créative Le Bec-Hellouin jeudi 18 juin 2026.
Le Bec-Hellouin
Atelier d’écriture créative
L’Antre de Cloches 1 Rue Lanfranc Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-18 12:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Venez (re)découvrir l’écriture créative et partager en petit groupe le plaisir d’écrire dans un cadre intimiste et chaleureux.
Le prix comprend l’atelier, une boisson et une viennoiserie .
L’Antre de Cloches 1 Rue Lanfranc Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 7 83 01 86 11 instantecriture@outlook.fr
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English : Atelier d’écriture créative
L’événement Atelier d’écriture créative Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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