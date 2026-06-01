Dans les pas de Lanfranc (1010-1089) Le Bec-Hellouin samedi 13 juin 2026.

Le Bec-Hellouin

Dans les pas de Lanfranc (1010-1089)

Eglise Saint-André Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Marche-découverte d’une église à l’autre autour du Bec-Hellouin

Programme

9h30 Marche de l’église de Livet-sur-Authou à la mairie de Freneuse-sur-Risle

12h Pique-nique tiré du sac

13h Disputatio Perdre le sacré, n’est-ce pas le vrai malheur de l’humanité ? avec des étudiants et enseignants de l’Université de Caen Normandie

14h Retour par un autre sentier vers l’église de Livet (3,75kms) ; des voitures peuvent êtres parquées à Freneuse pour ceux qui voudraient assister/participer seulement à la disputatio.

17h30 Concert dans l’église paroissiale du Bec-Hellouin

Hélène Le Corre (voix) et Rémi Cassaigne (luth). Pièces du XVIIe siècle de Domenico Mazzochi, Tarquinio Merula, Orazio Micchi…

Réservation obligatoire par SMS pour la marche et la disputatio.

Participation libre au concert. .

Eglise Saint-André Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 6 03 82 86 05

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English : Dans les pas de Lanfranc (1010-1089)

L’événement Dans les pas de Lanfranc (1010-1089) Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay