Le Bec-Hellouin

Fête de la musique Bal folk

Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

18h Scène ouverte aux musiciens amateurs devant la bibliothèque

19h Repas partagé sur la place de l’Abbé Herluin (pique-nique tiré du sac, buvette et vente de crêpes)

20h Bal folk avec Ultréïa sur la place (en cas de pluie: dans la salle des fêtes) .

Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com

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English : Fête de la musique Bal folk

L’événement Fête de la musique Bal folk Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay