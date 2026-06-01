Fête de la musique Bal folk Le Bec-Hellouin
Fête de la musique Bal folk Le Bec-Hellouin vendredi 19 juin 2026.
Le Bec-Hellouin
Fête de la musique Bal folk
Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
18h Scène ouverte aux musiciens amateurs devant la bibliothèque
19h Repas partagé sur la place de l’Abbé Herluin (pique-nique tiré du sac, buvette et vente de crêpes)
20h Bal folk avec Ultréïa sur la place (en cas de pluie: dans la salle des fêtes) .
Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique Bal folk
L’événement Fête de la musique Bal folk Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
À voir aussi à Le Bec-Hellouin (Eure)
- La balade Buissonière Le Bec-Hellouin 6 juin 2026
- Portes ouvertes à la Ferme Biologique du Bec-Hellouin Le Bec-Hellouin 13 juin 2026
- Concert Les Vieux Haricots Le Bec-Hellouin 21 juin 2026
- Portes ouvertes à la Ferme Biologique du Bec-Hellouin Le Bec-Hellouin 27 juin 2026
- Portes ouvertes à la Ferme Biologique du Bec-Hellouin Le Bec-Hellouin 12 juillet 2026