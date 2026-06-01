Concert Les Vieux Haricots Le Bec-Hellouin
Concert Les Vieux Haricots Le Bec-Hellouin dimanche 21 juin 2026.
Le Bec-Hellouin
Concert Les Vieux Haricots
Les Poulettes du Bec 15 Rue Lanfranc Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert du musique folk, rock, blues, ballades et pop. .
Les Poulettes du Bec 15 Rue Lanfranc Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie
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English : Concert Les Vieux Haricots
L’événement Concert Les Vieux Haricots Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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