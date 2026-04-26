Le Bec-Hellouin

Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley

Eglise Saint-André Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 17:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Venez écouter l’ensemble vocal renaissance, de flûtes à bec et de luths vous interpréter des œuvres de l’organiste Guillaume Costeley, fondateur du Puy de musique d’Évreux. .

Eglise Saint-André Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 43 00 43

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English : Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley

L’événement Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay