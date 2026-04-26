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Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley Le Bec-Hellouin

Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley Le Bec-Hellouin lundi 25 mai 2026.

Adresse : Eglise Saint-André Place Mathilde

Ville : 27800 Le Bec-Hellouin

Département : Eure

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Le Bec-Hellouin

Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley

Eglise Saint-André Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 17:00:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Venez écouter l’ensemble vocal renaissance, de flûtes à bec et de luths vous interpréter des œuvres de l’organiste Guillaume Costeley, fondateur du Puy de musique d’Évreux.   .

Eglise Saint-André Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 43 00 43 

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English : Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley

L’événement Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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