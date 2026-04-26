Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley Le Bec-Hellouin
Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley Le Bec-Hellouin lundi 25 mai 2026.
Le Bec-Hellouin
Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley
Eglise Saint-André Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 17:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Venez écouter l’ensemble vocal renaissance, de flûtes à bec et de luths vous interpréter des œuvres de l’organiste Guillaume Costeley, fondateur du Puy de musique d’Évreux. .
Eglise Saint-André Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 43 00 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley
L’événement Concert Puy de musique d’Évreux au temps de Guillaume Costeley Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
À voir aussi à Le Bec-Hellouin (Eure)
- Salon Artistes Normands Le Bec-Hellouin 1 mai 2026
- La balade Buissonière Le Bec-Hellouin 6 juin 2026