Salon Aux Vignobles ! Quai Louis Prunier La Rochelle

Salon Aux Vignobles !

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

Du 6 au 8 mars, le Salon Aux Vignobles ! 2026 fait étape à La Rochelle, où il s’ouvre, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole.

Pour cette 14e édition de l’événement, venez y retrouver 75 artisans et producteurs venus de toute la France !

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 2 98 44 25 33 contact-brest@gl-events.com

From March 6 to 8, the Aux Vignobles! 2026 makes a stopover in La Rochelle, where it opens up to the world of gastronomic and viticultural craftsmanship.

For this 14th edition of the event, come and meet 75 craftsmen and producers from all over France!

