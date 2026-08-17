Informations pratiques

Pencran

Salon Bien-Être à Pencran

SALLE ARVEST Pencran Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 9 édition du Salon Bien-Être de Pencran, qui se tiendra le week-end des 3 & 4 octobre 2026, à la salle Arvest (juste à côté de la mairie).

Dans une ambiance chaleureuse et cocooning, plus de 30 thérapeutes et artisans seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs pratiques. Des conférences et ateliers rythmeront ces deux journées riches en découvertes. Un espace restauration sera également disponible sur place.

Le salon est organisé en partenariat avec l’association L’Être-Libre , qui œuvre pour le soutien des enfants maltraités et orphelins, ainsi que pour les refuges animaliers.

À cette occasion, une grande tombola est organisée, avec en 1er lot une géode d’améthyste de 6,28 kg, ainsi que de nombreux autres lots à gagner !

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur notre groupe Facebook Salon bien-être de Pencran

Nous avons hâte de vous y retrouver ! .

SALLE ARVEST Pencran 29800 Finistère Bretagne +33 6 11 45 48 04

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English :

L’événement Salon Bien-Être à Pencran Pencran a été mis à jour le 2026-08-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS