Salon bien-être, week-end détente et découvertes salle Le Hérel Granville

Granville

Salon bien-être, week-end détente et découvertes

salle Le Hérel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

6e édition pour ce salon bien-être organisé dans la salle Lé Hérel. Une quarantaine d’exposants créateurs, auteur, hypnose, réflexologie, magnétisme, aloé vera, vêtements, articles déco, massages, bijoux, cosmétiques.. Conférences gratuites proposées tout au long du week-end.

Chaque année de nouveaux exposants à découvrir.

Entrée gratuite.

Restauration sur place ou à emporter.

Parking Gratuit. .

salle Le Hérel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 03 28 00 88 jacquatfrancoise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon bien-être, week-end détente et découvertes

L’événement Salon bien-être, week-end détente et découvertes Granville a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Granville Terre et Mer