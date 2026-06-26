Salon Broderie Patchwork Connantre
Salon Broderie Patchwork Connantre vendredi 2 octobre 2026.
Connantre
Salon Broderie Patchwork
Salle des fêtes Antoine Subtil Connantre Marne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Tout public
L’association Symphonie des fils vous reçoit les 2, 3 et 4 octobre, salle Antoine Subtil à Connantre.
Pôle artisanal avec 27 artisans créateurs, français, belges, espagnols.
Différentes expositions de Patchwork, broderie, sculpture, peinture aux différents endroits église, mairie, salle des associations, l’orangerie.
Nos invités Marylène Loës, Caire Cazali, Christiane Paris, Michel Morin, Monique Granjon, L’association France Patchwork et notre Invitée d’Honneur KUMIKO NAKAYAMA exerçant dans L’art du BOUTIS, professeur émérite au Fashion School de Tokyo, Styliste dans une maison de haute couture italienne. .
Salle des fêtes Antoine Subtil Connantre 51230 Marne Grand Est
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English : Salon Broderie Patchwork
L’événement Salon Broderie Patchwork Connantre a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT de la Marne