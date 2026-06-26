Connantre

Salon Broderie Patchwork

Salle des fêtes Antoine Subtil Connantre Marne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Tout public

L’association Symphonie des fils vous reçoit les 2, 3 et 4 octobre, salle Antoine Subtil à Connantre.

Pôle artisanal avec 27 artisans créateurs, français, belges, espagnols.

Différentes expositions de Patchwork, broderie, sculpture, peinture aux différents endroits église, mairie, salle des associations, l’orangerie.

Nos invités Marylène Loës, Caire Cazali, Christiane Paris, Michel Morin, Monique Granjon, L’association France Patchwork et notre Invitée d’Honneur KUMIKO NAKAYAMA exerçant dans L’art du BOUTIS, professeur émérite au Fashion School de Tokyo, Styliste dans une maison de haute couture italienne. .

Salle des fêtes Antoine Subtil Connantre 51230 Marne Grand Est

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English : Salon Broderie Patchwork

L’événement Salon Broderie Patchwork Connantre a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT de la Marne