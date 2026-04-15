Salon Contes – Légendes & Fantasy 2026 Espace Porz Ruz Pleyber-Christ Dimanche 10 mai, 10h00 Gratuit

De 10 heures à 18 heures, partez à la rencontre d’écrivains et d’illustrateurs, autour desquels prennent place conteurs, photographes, magiciens et, désormais, un marché artisanal féerique !

Le Salon Contes – Légendes & Fantasy, manifestation culturelle et festive au cœur de la Bretagne mystérieuse, vous offre le meilleur de l’imaginaire d’hier et d’aujourd’hui.

De 10 heures à 18 heures, partez à la rencontre d’écrivains et d’illustrateurs, autour desquels prennent place conteurs, photographes, magiciens et, désormais, un marché artisanal féerique !

Dédicaces… contes… expositions… hologrammes… artisanat… le Salon Contes – Légendes & Fantasy c’est à la fois un salon du livre et une grande fête familiale pour tous les amateurs d’imaginaire, de 7 à 77 ans.

Rendez-vous le dimanche 10 mai 2026, de 10 heures à 18 heures, à l’Espace Porz Ruz de Pleyber-Christ (29), avec parkings attenants et possibilité de restauration… l’entrée sera gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00

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Espace Porz Ruz 22 place de l’Église 29410 Pleyber-Christ Pleyber-Christ 29410 Finistère



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