Salon Contes – Légendes & Fantasy 2026 Espace Porz Ruz Pleyber-Christ
Salon Contes – Légendes & Fantasy 2026 Espace Porz Ruz Pleyber-Christ dimanche 10 mai 2026.
Salon Contes – Légendes & Fantasy 2026 Espace Porz Ruz Pleyber-Christ Dimanche 10 mai, 10h00 Gratuit
De 10 heures à 18 heures, partez à la rencontre d’écrivains et d’illustrateurs, autour desquels prennent place conteurs, photographes, magiciens et, désormais, un marché artisanal féerique !
Le Salon Contes – Légendes & Fantasy, manifestation culturelle et festive au cœur de la Bretagne mystérieuse, vous offre le meilleur de l’imaginaire d’hier et d’aujourd’hui.
De 10 heures à 18 heures, partez à la rencontre d’écrivains et d’illustrateurs, autour desquels prennent place conteurs, photographes, magiciens et, désormais, un marché artisanal féerique !
Dédicaces… contes… expositions… hologrammes… artisanat… le Salon Contes – Légendes & Fantasy c’est à la fois un salon du livre et une grande fête familiale pour tous les amateurs d’imaginaire, de 7 à 77 ans.
Rendez-vous le dimanche 10 mai 2026, de 10 heures à 18 heures, à l’Espace Porz Ruz de Pleyber-Christ (29), avec parkings attenants et possibilité de restauration… l’entrée sera gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-10T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00
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Espace Porz Ruz 22 place de l’Église 29410 Pleyber-Christ Pleyber-Christ 29410 Finistère
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