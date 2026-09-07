AGENDA · Chazey-sur-Ain
Salon d’Artisanat d’Art, Château, Chazey-sur-Ain
samedi 19 septembre 2026 · Château · Chazey-sur-Ain
Informations pratiques
Salon d’Artisanat d’Art 19 et 20 septembre Château Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Exposition et démonstrations d’Artisans d’Art dans des salles du château.
Château 302 Rte de Rignieu, 01150 Chazey-sur-Ain, France Chazey-sur-Ain 01150 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474619640 http://www.cc-plainedelain.fr
Exposition et démonstrations d’Artisans d’Art dans des salles du château.
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