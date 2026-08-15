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AGENDA · Cousances-les-Forges

Salon d’Automne Salle des fêtes Cousances-les-Forges

samedi 7 novembre 2026 · Salle des fêtes · Cousances-les-Forges

Salon d’Automne Salle des fêtes Cousances-les-Forges

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
54 Rue du Moulin
Ville
55170 Cousances-les-Forges
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Cousances-les-Forges

Salon d’Automne

Salle des fêtes 54 Rue du Moulin Cousances-les-Forges Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 19:00:00

Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08

Les Festifs ont le plaisir de vous annoncer leur 1er salon d’Automne !

Venez passer un moment convivial et chaleureux en famille ou entre amis, à la rencontre de nos exposants, artisans et créateurs locaux.

Au programme
– Artisans & producteurs locaux
– Idées cadeaux & créations originales
– Buvette et restauration sur place

C’est l’occasion idéale pour faire de belles découvertes et dénicher des pépites avant les fêtes.

Entrée gratuite.Tout public
0  .

Salle des fêtes 54 Rue du Moulin Cousances-les-Forges 55170 Meuse Grand Est +33 6 12 83 60 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Festifs are pleased to announce their first Fall Fair!

Come enjoy a warm and friendly atmosphere with family or friends while meeting our local exhibitors, artisans, and creators.

What to expect:
– Local artisans and producers
– Gift ideas and original creations
– Refreshments and food available on site

It’s the perfect opportunity to make wonderful discoveries and unearth some hidden gems before the holidays.

Free admission.

L’événement Salon d’Automne Cousances-les-Forges a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

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