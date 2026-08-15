Salon d’Automne Salle des fêtes Cousances-les-Forges
samedi 7 novembre 2026 · Salle des fêtes · Cousances-les-Forges
Informations pratiques
Cousances-les-Forges
Salon d’Automne
Salle des fêtes 54 Rue du Moulin Cousances-les-Forges Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 19:00:00
Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08
Les Festifs ont le plaisir de vous annoncer leur 1er salon d’Automne !
Venez passer un moment convivial et chaleureux en famille ou entre amis, à la rencontre de nos exposants, artisans et créateurs locaux.
Au programme
– Artisans & producteurs locaux
– Idées cadeaux & créations originales
– Buvette et restauration sur place
C’est l’occasion idéale pour faire de belles découvertes et dénicher des pépites avant les fêtes.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Salle des fêtes 54 Rue du Moulin Cousances-les-Forges 55170 Meuse Grand Est +33 6 12 83 60 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Festifs are pleased to announce their first Fall Fair!
Come enjoy a warm and friendly atmosphere with family or friends while meeting our local exhibitors, artisans, and creators.
What to expect:
– Local artisans and producers
– Gift ideas and original creations
– Refreshments and food available on site
It’s the perfect opportunity to make wonderful discoveries and unearth some hidden gems before the holidays.
Free admission.
L’événement Salon d’Automne Cousances-les-Forges a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE