Salon d’Automne Salle des fêtes Cousances-les-Forges

Informations pratiques

Cousances-les-Forges

Salon d’Automne

Salle des fêtes 54 Rue du Moulin Cousances-les-Forges Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-07 19:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

Les Festifs ont le plaisir de vous annoncer leur 1er salon d’Automne !

Venez passer un moment convivial et chaleureux en famille ou entre amis, à la rencontre de nos exposants, artisans et créateurs locaux.

Au programme

– Artisans & producteurs locaux

– Idées cadeaux & créations originales

– Buvette et restauration sur place

C’est l’occasion idéale pour faire de belles découvertes et dénicher des pépites avant les fêtes.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Salle des fêtes 54 Rue du Moulin Cousances-les-Forges 55170 Meuse Grand Est +33 6 12 83 60 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Festifs are pleased to announce their first Fall Fair!

Come enjoy a warm and friendly atmosphere with family or friends while meeting our local exhibitors, artisans, and creators.

What to expect:

– Local artisans and producers

– Gift ideas and original creations

– Refreshments and food available on site

It’s the perfect opportunity to make wonderful discoveries and unearth some hidden gems before the holidays.

Free admission.

L’événement Salon d’Automne Cousances-les-Forges a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE