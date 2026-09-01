Informations pratiques

Thibivillers

Salon d’Automne de Thibivillers

11 rue des Cèdres Thibivillers Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-19

36 artistes peintres et sculpteurs présenteront 220 œuvres dans le charmant village de Thibivillers, près de Chaumont-en-Vexin.

Ce salon bisannuel se tiendra à la Maison du Village sur deux week-ends les 12 et 13 septembre, puis les 19 et 20 septembre.

Les sommes recueillies grâce à la vente du catalogue seront reversées à la commune pour la restauration d’une Pietà du XVIe siècle, visible dans l’église.

36 artistes peintres et sculpteurs présenteront 220 œuvres dans le charmant village de Thibivillers, près de Chaumont-en-Vexin.

Ce salon bisannuel se tiendra à la Maison du Village sur deux week-ends les 12 et 13 septembre, puis les 19 et 20 septembre.

Les sommes recueillies grâce à la vente du catalogue seront reversées à la commune pour la restauration d’une Pietà du XVIe siècle, visible dans l’église. .

11 rue des Cèdres Thibivillers 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 08 76 91 lcdc60240@gmail.com

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English :

36 painters and sculptors will present 220 works in the charming village of Thibivillers, near Chaumont-en-Vexin.

This biennial exhibition will be held at the Maison du Village over two weekends: September 12 and 13, and September 19 and 20.

The proceeds from the sale of the catalog will be donated to the town to fund the restoration of a 16th-century Pietà, on display in the church.

L’événement Salon d’Automne de Thibivillers Thibivillers a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre